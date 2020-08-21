Премьер-министр по случаю Дня рождения направил поздравительное послание Католикосу всех армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Его Святейшеству Верховному Патриарху и Католикосу всех армян Гарегину II по случаю Дня рождения. Как передает «Арменпресс», в послании говорится:

“Ваше Святейшество Гарегин II, Католикос всех армян!

Примите, пожалуйста, мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Желаю Вам крепкого здоровья, плодотворной жизни и плодотворной деятельности на Вашем высоком поприще главы Армянской Апостольской Церкви

Святая Армянская Апостольская церковь - один из важнейших институтов нашего народа, один из столпов нашего национального сознания, созданный и состоявшийся в качестве национальной духовной структуры в силу решений, принятых на государственном уровне.

Эти решения являются поворотными моментами в истории армянского народа, потому что в период падения государственности именно Армянская Апостольская церковь стала цитаделью нашей идентичности, именно церковные общины сохранили мечту и стремление нашего народа вновь иметь государственность, и сегодняшняя наша государство - реализация этой мечты

И, следовательно, долг каждого из нас - хранить и укреплять эту мечту, внести свою лепту в дело ее становления, но все это невозможно без веры. В этом заключается миссия Верховного Патриарха - укреплять веру граждан в Бога, в государственность, в национальные ценности, в собственные силы и в будущее, поощрять защиту прав и выполнение обязанностей.

Да придаст Вам Господь сил для выполнения этой высшей миссии!

С сыновьим почтением

Никол Пашинян”.