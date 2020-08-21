В Армении более 130 волонтеров, переболевших Covid-19, приняли участие в исследованиях на антитела

В исследованиях на антитела к Covid-19, проводимых на добровольных началах Ереванским государственным медицинским университетом, участие приняли уже более 130 человек. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал проректор по науке Ереванского государственного медицинского университета Константин Енкоян.

Он отметил, что исследование проводится бесплатно, однако участие в нем могут принять только те люди, которые имеют положительный ПЦР тест на Covid-19.

“По состоянию на 18 августа образцы уже взяты у более 130 человек. Думаю, мы получим больше 200 образцов, которые мы отправим на тестирование, и в конце августа получим первые результаты. На забор пробы по добровольному принципу могут прийти те люди, которые имеют положительное ПЦР тестирование, однако мы советуем, чтобы после заражения должно пройти около 2 месяцев, чтобы картина была более четкой”, - сказал Константин Енкоян.

Исследования на антитела продлятся от 6 до 12 месяцев. Енкоян отмечает, после получения результатов первых тестов в конце этого месяца, в течение следующего вновь будут взяты пробы, чтобы стали видны изменения антител в организме в течение месяца, и в течение последующих месяцев также периодически будет проводиться забор проб.

“Мы проводим исследования, чтобы понять, возникает ли у человека иммунитет к этой болезни. Сейчас в мире есть разные точки зрения, и пока рано говорить что-либо конкретное. При попадании инфекции в организм человека начинает формироваться иммунный ответ. В течение нескольких дней начинают появляться антитела. В последний период заболевания возникает иммунитет IgG. Наша задача - выяснить, как долго он остается в организме человека. Она может оставаться долго и, наоборот, в зависимости от хода болезни”, - отметил проректор ЕГМУ.

Касаясь вопроса, почему исследования в Армении начались спустя полгода после начала распространения инфекции, Константин Енкоян отметил, что эта идея была еще в мае, но во временном плане они не опоздали.

“Мы думали об этом исследовании еще с мая. До начала июня в Армении еще не было качественных тестов определения антител. И любая программа должна иметь разрешение Комиссии по этике. Мы не собирались что-то делать, просто чтобы сделать. В начале июня получили утверждение Комиссия по этике, после чего и начался процесс. Я считаю, что мы практически, не потеряли времени. Мы действовали настолько грамотно, что в марте, апреле уже смогли подключить в процесс заболевших”, - сказал Енкоян.

Проректор ЕГМУ по науке Константин Енкоян отметил, что исследования, проводимей в рамках проекта Covid_Antibody, абсолютно безвредны, как и любые другие, для которых проводится забор крови из вены. “Для нас очень важно иметь согласие людей. Все делается по принципу добровольности. С участвующими в исследовании мы заполняем своеобразную анкету, в которой отмечаются важных данные о протекании их болезни. Уже получена большая база данных”, - отметил Константин Енкоян.

Ереванский государственный медицинский университет осуществит также и проект Covid-нейро по изучению последствий Covid-19 на нервной системе человека.

Норайр Шогикян

Фотографии Мхитара Айрапетяна