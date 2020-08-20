Спикер НС Армении выступил на конференции спикеров парламентов МПС

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 20 августа принял участие в Пятом всемирном онлайн-конференции спикеров парламентов Межпарламентского союза. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель НС Армении коснулся темы «Борьба с терроризмом и насильственный экстремизм», в частности отметив:

«Госпожа председатель,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Борьба с терроризмом и экстремизмом приобретает все большее значение, особенно в последние десятилетия. Если бы я ответил одним словом, как мир должен бороться с этим, я бы сказал - многосторонностью. А Межпарламентский союз, как старейшая организация, основанная на многосторонности, является одной из наиболее подходящих площадок для обсуждения вышеупомянутых вопросов.

Терроризм во всех его формах представляет собой прямую угрозу для граждан всех стран. Это постоянная универсальная угроза, не признающая границ или религий, и вызов, который международное сообщество должно решать вместе. Думаю, мы продолжим бороться с этой угрозой во всех ее формах и проявлениях решительно и в сплоченно.

В наши дни терроризм также является проявлением прокси-войн. К сожалению, мы наблюдаем эту тактику даже у некоторых стран-членов Межпарламентского союза. Мировое сообщество может пострадать от таких безумных действий, и парламенты должны принять соответствующие меры для решения этих проблем.

Национальное Собрание Республики Армения придает большое значение расширению многостороннего международного сотрудничества в рамках борьбы с терроризмом и добивается полного выполнения всех соответствующих конвенций ООН и других международно-правовых документов.

Мы, спикеры парламентов, должны поддерживать усилия Межпарламентского союза по поддержке демократии и мира во всем мире, что является важнейшей гарантией борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом и отсутствия новых жертв терроризма в мире.

Спасибо за внимание».