Время в Ереване: 11:07:36,   20 Август

В Китае не менее семи человек погибли при взрыве на угольной шахте

В Китае не менее семи человек погибли при взрыве на угольной шахте

Взрыв произошел на угольной шахте в восточной китайской провинции Шаньдун, по меньшей мере семь человек погибли, еще девять пострадали. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в четверг в округе Цзясян. Других подробностей произошедшего не приводится.

По факту взрыва начато расследование.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации