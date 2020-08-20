В Китае не менее семи человек погибли при взрыве на угольной шахте

Взрыв произошел на угольной шахте в восточной китайской провинции Шаньдун, по меньшей мере семь человек погибли, еще девять пострадали. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в четверг в округе Цзясян. Других подробностей произошедшего не приводится.

По факту взрыва начато расследование.