В правительстве состоялось обсуждение вопросов репатриации
В правительстве под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 20 августа состоялось обсуждение вопросов репатриации.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, вице-премьер подчеркнул необходимость обеспечения взаимодействия различных существующих для репатриантов программ, создания новых программ при необходимости и разработки по итогам единого пакета. Программы должны иметь как краткосрочный, так и долгосрочный компоненты.
Участники встречи коснулись оценки потребностей репатриантов, выявления возможных проблем и привлечения необходимых ресурсов для их решения.
Были обсуждены вопросы, связанные с бытом, образованием, здравоохранением, экономической деятельностью репатриантов.
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