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В правительстве состоялось обсуждение вопросов репатриации

В правительстве состоялось обсуждение вопросов репатриации

В правительстве под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 20 августа состоялось обсуждение вопросов репатриации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, вице-премьер подчеркнул необходимость обеспечения взаимодействия различных существующих для репатриантов программ, создания новых программ при необходимости и разработки по итогам единого пакета. Программы должны иметь как краткосрочный, так и долгосрочный компоненты.

Участники встречи коснулись оценки потребностей репатриантов, выявления возможных проблем и привлечения необходимых ресурсов для их решения.

Были обсуждены вопросы, связанные с бытом, образованием, здравоохранением, экономической деятельностью репатриантов.


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