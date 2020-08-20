В правительстве состоялось обсуждение вопросов репатриации

В правительстве под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 20 августа состоялось обсуждение вопросов репатриации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, вице-премьер подчеркнул необходимость обеспечения взаимодействия различных существующих для репатриантов программ, создания новых программ при необходимости и разработки по итогам единого пакета. Программы должны иметь как краткосрочный, так и долгосрочный компоненты.

Участники встречи коснулись оценки потребностей репатриантов, выявления возможных проблем и привлечения необходимых ресурсов для их решения.

Были обсуждены вопросы, связанные с бытом, образованием, здравоохранением, экономической деятельностью репатриантов.