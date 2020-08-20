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Начальник ГШ ВС Армении принял военного атташе посольства Болгарии

Начальник ГШ ВС Армении принял военного атташе посольства Болгарии

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Армении генерал-лейтенант Оник Гаспарян 20 августа принял военного атташе посольства Республики Болгария в Республике Армения Янчо Комитова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью министерства обороны Армении, в ходе встречи был затронут ряд вопросов, касающихся армяно-болгарского двустороннего сотрудничества в сфере обороны, предстоящих программ и углубления сотрудничества.


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