МИД Ирана вызвал дипломата ОАЭ из-за обстрела рыболовецких судов

Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах ОАЭ в Тегеране в связи с "обстрелом иранских рыболовецких судов", об этом ведомство сообщило в четверг, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, инцидент произошел 17 августа в Персидском заливе, когда, как утверждают в министерстве, несколько судов подверглись обстрелу со стороны береговой охраны ОАЭ, одно из судов было задержано, погибли два рыболова.

"(В МИД Ирана) подчеркнули необходимость освобождения задержанных, как и судна, передачи тел, потребовав компенсировать причиненный ущерб и принять необходимые меры по предотвращению подобных происшествий", - говорится в релизе.

МИД Ирана также осудил действия береговой охраны ОАЭ в отношении рыбаков, назвав их незаконными и подчеркнув, что ответственность за них лежит на властях страны.

В свою очередь, дипломат ОАЭ выразил сожаление в связи с произошедшим, а власти Эмиратов, как отмечает иранский МИД, заявили о готовности компенсировать причиненный ущерб. Было также удовлетворено требование освободить задержанных и судно.