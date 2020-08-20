В 4-ом и 5-ом войсковых соединениях ВС Армении прошли занятия по тактической и учебной тревоге

В 4-ом и 5-ом войсковых соединениях Вооруженных сил Республики Армения были проведены занятия по тактической и учебной тревоге и тренировки по управлению огнем артиллерии. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

С целью выполнения поставленных задач в различных тактических ситуациях, развития профессиональных навыков и теоретических знаний с участием новобранцев N-ской воинской части 4-го соединения было проведено тактическое занятие. Командиры подразделений поручили новобранцам соблюдать правила безопасности.

С целью совершенствования огневых навыков и практических навыков военнослужащих 19 августа в 4-ом войсковом соединении были проведены тренировки по управлению огнем артиллерии. Военнослужащие выполнили практические упражнения по обнаружению целей и управлению огнем артиллерии, продемонстрировав высокую подготовку.

С целью повышения степени боевой готовности личного состава 19 августа в воинской части 5-го соединения была объявлена учебная тревога. Личный состав занял обозначенные территории, военная техника и личный состав были приведены к готовности состояния войны. Военнослужащие действовали по боевому расчету, точно выполняя поставленные задачи.