С первого квартала 2021 г. в Ереване начнет действовать новая патрульная служба

На совещании у премьер-министра Армении Никола Пашиняна 20 августа был обсужден ход реформ Полиции Армении. Был затронут и вопрос создания новой патрульной службы.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра , министр юстиции Рустам Бадасян представил подробности приема в новую структуру, заявлений от граждан, желающих работать в этой службе, выбора транспортных средств, технического оборудования, а также и других работ. Было отмечено, что уже с середины октября в 2020 года в образовательном комплексе полиции начнется процесс обучения служащих, целью которого является формирование образа служащего, имеющего соответствующую подготовку, с новыми функциями, владеющего оборудованием, с новыми навыками и менталитетом. По словам министра, реформа продвигается нормально, в соответствии с установленным графиком. Планируется, что патрульная служба начнет свою работу в Ереване в первом квартале 2021 года, а по всей Армении - с первого квартала 2022 года.

На совещании были обсуждены вопросы, касающиеся структурного и кадрового пополнения создаваемой службы, а также размещения структуры.

Премьер-министр подчеркнул важность формирования и становления новой патрульной службы в Армении и поручил продолжить активную работу в соответствии с намеченным графиком.