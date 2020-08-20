В Армении вышла в свет брошюра национальной программы резолюции СБ ООН “Женщины, мир и безопасность”

В преддверии 20-летия резолюции N 1325 Совета безопасности ООН “Женщины мир и безопасность” вышла в свет информационная брошюра, представляющая первую национальную программу действий Республики Армения на эту тему. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МИД Армении.

Осуществление повестки женщины, мир и безопасность обеспечивает стимулирование участия женщин в процессах предотвращения, урегулирования и восстановления конфликтов. Национальная программа действий на эту тему - важный инструментарий, позволяющий государству реализовать положения и цели резолюции 1325 СБ ООН.

Вопросы мира, безопасности и прав человека являются важной составляющей политической повестки Республики Армения.

Национальная программа затрагивает все указанные направления, рассматривая их в контексте универсальности прав человека, придает важность вовлеченности женщин на всех этапах нагорно-карабахского конфликта, обращает внимание на проблемы населения, проживающего в конфликтных зонах, предлагает механизмы их решения для обеспечения безопасности населения, пострадавшего от конфликта и прав человека.