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В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди и грозы, температура воздуха повысится на 4 - 5 градусов

В ближайшие дни в Армении ожидаются дожди и грозы, температура воздуха повысится на 4 - 5 градусов

Днем 20-го, 25-го августа ожидается погода без осадков.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС Армении.

Вечером 21-го августа в северных районах, 22-го, 23-го время от времени в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами, 24-го в восточных районах. Во время грозы - усиление ветра до 15 -20 м/с, в отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный с порывами до 3 - 8 м/с.

По всей Армении 20-го, 21-го августа температура воздуха постепенно повысится на 4 - 5 градусов,  22-го, 23-го  понизится на 11 - 13 градусов.

В Ереване днем 20-го, 21-го,  24-го, 25-го  августа ожидается погода без осадков.  22-го, 23-го августа время от времени ожидаются дожди с грозами, во время грозы - усиление ветра до 15 - 20 м/с.


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