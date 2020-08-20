В Гаваре благоустраивается территория, прилегающая к церкви Сурб Аствацацин

Уже вторую неделю на территории, прилегающей к церкви Сурб Аствацацин города Гавар, ведутся работы по благоустройству.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью мэрии Гавара, программа реализуется в рамках программ, утвержденных правительством.

Работы по капитальному ремонту осуществляет организация “Азарашен”. Договорная стоимость работ составляет 8 млн 20 000 драмов, из которых доля муниципального бюджета составляет 55% или 4 млн 411 000 драмов, а вклад государственного бюджета - 45% или 3 млн 609 000 драмов. В рамках программы планируется благоустройство прилегающего к церкви парка, разбивка газонов, облицовка аллей плиткой. Этот парк имеет свою особенность: он расположен в самом центре Гавара у церкви. Здесь же расположен и памятник жертвам Геноцида армян.

Строительные работы планируется завершить в течение этого года. По словам того же источника, в этом году было утверждено шесть субвенциальных программ для города Гавар, четыре из которых на данный момент уже находятся в процессе.

Хосров Хлгатян