Ежемесячную пожизненную почетную пенсию тренерам, подготовившим чемпионов: проект А. Джулфалакяна

Борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, чемпион мира и Европы, депутат Национального собрания Армении Арсен Джулфалакян представил два новых предложения о предоставлении пожизненной почетной пенсии тренерам, подготовившим чемпионов.

Как передает Арменпресс, Джулфалакян на своей странице в Facebook написал: “Пожизненную почетную пенсию предоставить тем тренерам, которые являются гражданами Армении и постоянно проживают в Армении (главный тренер и личный тренер сборной), которые в ходе своей деятельности подготовили олимпийских чемпионов и призеров, чемпионов и призеров Всемирной шахматной олимпиады, а также чемпионов мира по шахматам и видам спорта, включенных в программу Олимпийских игр. Я предложил оценить два лучших результата, зафиксированных каждым тренером, и установить размер почетной пенсии.

В качестве почетной пенсии я предложил следующие расценки:

Главный тренер сборной олимпийского чемпиона, личный тренер - 100 000 др. Главный тренер сборной серебряного призера ОИ, личный тренер - 70 000др. Главный тренер сборной бронзового призера ОИ, личный тренер - 50 000др. Главный тренер сборной чемпиона мира, личный тренер - 50 000др.

Думаю, принятие этого предложения станет важным посланием миру спорта о том, что профессия и деятельность тренера-педагога очень важны в Армении. Это будет и весомой поддержкой, направленной на улучшение социального положения тренеров-педагогов.

Ежемесячную пенсию назначить и чемпионам Армении по спортивным видам (индивидуальным и командным), а также чемпионам Армении по шахматам среди взрослых сроком на один год - до чемпионата Армении следующего года. Как ежемесячный размер пенсии предлагаю установить 50 000 др.

Думаю, такой подход станет важным стимулом и для еще не титулованных спортсменов, у которых, в основном, нет другого источника дохода, и предоставит им возможность в какой-то мере удовлетворить минимальные спортивные потребности”.

Он также предложил повысить роль и значение чемпионатов Армении для спортсменов.

Подготовила Варвара Айрапетян