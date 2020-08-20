Команды Академии ереванского футбольного клуба “Урарту” возобновили тренировки.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба.

“После длительного перерыва в связи с коронавирусной эпидемией команды Академии “Урарту” возобновили тренировки. Юные футболисты уже проводят упорядоченные тренировки и готовятся к началу нового сезона.

Добавим, что тренировки организуются и проводятся в соответствии со всеми правилами антиэпидемической безопасности”.

Подготовила Варвара Айрапетян