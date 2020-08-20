Команды Академии “Урарту” возобновили тренировки
13:38, 20 Август, 2020
Команды Академии ереванского футбольного клуба “Урарту” возобновили тренировки.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба.
“После длительного перерыва в связи с коронавирусной эпидемией команды Академии “Урарту” возобновили тренировки. Юные футболисты уже проводят упорядоченные тренировки и готовятся к началу нового сезона.
Добавим, что тренировки организуются и проводятся в соответствии со всеми правилами антиэпидемической безопасности”.
Подготовила Варвара Айрапетян
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