Армянские атлеты, возможно, примут участие в чемпионатах Балканских стран
Члены сборной Армении по атлетике возможно, примут участие в чемпионатах Балканских стран.
Об этом в беседе с Арменпресс сообщила генеральный секретарь Федерации атлетики Нарине Шахбазян. По ее словам, на 12 - 13 сентября в Стамбуле намечено проведение чемпионата Балканских стран до 20 лет, на котором Армению, по всей вероятности, представят 5 спортсменов.
18 - 19 сентября по уже утвержденной программе в Румынии состоится чемпионат Балканских стран среди взрослых. В турнире в Румынии, возможно, примут участие около 10 - 12 армянских спортсменов.
29 - 30 августа в Ванадзоре пройдет чемпионат Армении по кроссу и планируется провести республиканский турнир “День прыгуна”.
Подготовила Варвара Айрапетян
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