“Барселона” не продолжит сотрудничество с Суаресом
12:47, 20 Август, 2020
“Барселона” не намерена продолжать сотрудничество с уругвайским нападающим Луисом Суаресом.
Как передает Арменпрес", об этом пишут испанские СМИ. Контракт 33-летнего Суареса с клубом истекает в 2021 году. Клуб уже сообщил об уходе уругвайского форварда из команды.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Уругвая и “Барселоны” Луис Суарес возможно вновь будет выступать в “Аяксе”. Луис Суарес выступал в составе “Аякса” с 2007 по 2011 гг. Контракт уругвайца с “Барселоной” рассчитан до 2021-го года.
Подготовила Варвара Айрапетян
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