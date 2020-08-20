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“Барселона” не продолжит сотрудничество с Суаресом

“Барселона” не продолжит сотрудничество с Суаресом

“Барселона” не намерена продолжать сотрудничество с уругвайским нападающим Луисом Суаресом.

Как передает Арменпрес", об этом пишут испанские СМИ. Контракт 33-летнего Суареса с клубом истекает в 2021 году. Клуб уже сообщил об уходе уругвайского форварда из команды.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Уругвая и “Барселоны” Луис Суарес возможно вновь будет выступать в “Аяксе”. Луис Суарес выступал в составе “Аякса” с 2007 по 2011 гг. Контракт уругвайца с “Барселоной” рассчитан до 2021-го года.

Подготовила Варвара Айрапетян


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