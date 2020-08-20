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Правительство предлагает социальную рекламу освободить от налогообложения

Правительство предлагает социальную рекламу освободить от налогообложения

Правительство предлагает внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс и в ряд смежных законов, в результате чего социальная реклама будет освобождена от налогообложения. Как передает Арменпресс, на заседании правительства 20 августа данный проект представил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

“Этим проектом предлагается освободить социальную рекламу от налогообложения и предоставить контроль  над ней Инспекционному органу градостроительства, технической и пожарной безопасности. В представленных здесь трех законах изменения направлены на увеличение финансовых средств общины и обеспечение децентрализации полномочий”, - сказал Папикян.

Министр отметил, что проект имеет очень важное значение, это существенный прогресс в рамках пропорционального территориального развития, исходит из идеи пропорционального развития и является одним из шагов, направленных на децентрализацию полномочий.


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