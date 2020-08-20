Пашинян призывает граждан строго соблюдать все противоэпидемические правила

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь призвал граждан строго соблюдать противоэпидемиологические правила.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр говорил на заседании правительства 20 августа.

“Мы на уровне индивидуальной ответственности ослабили нашу бдительность. Я призываю наших соотечественников максимально соблюдать все противоэпидемические правила, здесь ключевое значение имеет соблюдение условий ношения маски. Учитывая также и то, что ограничения довольно ослаблены”,- сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что ситуация с эпидемией продолжает оставаться проблемной.

В Армении по состоянию на 20 августа всего подтверждено 42 319 случаев COVID-19, 35 476 из которых выздоровели, зарегистрировано 836 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 756 пациентов. В общем счете проведено 190 560 тестов.

Норайр Шогикян