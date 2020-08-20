Президент Арцаха принял Андраника Кочаряна

20 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял председателя постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Республики Армения Андраника Кочаряна.

Как сообщили в главном информационном управлении аппарата президента НКР, Арутюнян отметил, что, исходя из принципов единой системы безопасности в двух армянских республиках, очень важно проведение гармоничной и взаимосогласованной политики. По словам президента Арутюняна, осуществление продолжительных реформ в силовых структурах является жизненно необходимым требованием, и в этом смысле активное взаимодействие законодательных органов играет важную роль.

Андраник Кочарян поблагодарил президента за теплый прием и подчеркнул, что для надлежащего решения намеченных проблем есть необходимая воля и готовность.

В ходе встречи собеседники обменялись также мнениями относительно региональных развитий в военно-политическом контексте и вытекающих из них вызовов и задач.