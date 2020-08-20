Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим

Россия и Сирия договорились о передаче дополнительной территории и акватории для расширения авиабазы Хмеймим, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Протокол к соглашению о размещении российских военных опубликовали на официальном портале правовой информации. Москва подписала его 30 июля, Дамаск — 21 июля.

Речь идет об участке в восемь гектаров в провинции Латакия: стороны согласовали развертывание там медицинско-реабилитационного центра российской авиационной группы.

Ранее президент Владимир Путин поручил провести переговоры с Дамаском о расширении территорий баз в Сирии.

Авиационная группа ВКС России базируется в аэропорту Хмеймим с 2015 года, когда российские военные начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.