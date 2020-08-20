Большие возможности для развития отношений: состоялся разговор президентов Армении и Сингапура

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Республики Сингапур Халимой Якоб.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президенты обменялись информацией о ситуации в обеих странах, обусловленной пандемией COVID-19, и прилагаемых усилиях по ее преодолению.

Президент Сингапура поблагодарила президента Саркисяна за ратификацию Арменией Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. Президент Армении, в свою очередь, отметил, что это создаст большие возможности для развития двусторонних и многосторонних торгово-экономических отношений между двумя странами.

В ходе телефонной беседы президент Саркисян представил президенту Сингапура президентскую инициативу ATOM (Advance Tomorrow), основной целью которой является превращение Армении в региональную платформу в сферах высоких технологий и искусственного интеллекта. По его словам, ряд государств, международных финансовых учреждений и всемирно известные технологические предприятия уже выразили готовность к сотрудничеству, и с некоторыми из них вскоре будут заключены предварительные договоры.

Касаясь своей инициативы создания клуба малых и успешных государств, президент Саркисян отметил, что эта программа обсуждалась с руководителями ряда стран и удостоилась их одобрения. Цель инициативы - объединение малых государств. В рамках этого сотрудничества и диалога малые страны смогут обмениваться опытом и идеями, разрабатывать видение будущего и помогать друг другу. Президент Сингапура проявила большой интерес к идее создания этого клуба.

Президент Халима Якоб пригласила президента Армении посетить Сингапур в любое удобное время.