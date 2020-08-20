На двух текстильных фабриках Ванадзора не соблюдаются противоэпидемические правила: Торосян

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян обеспокоен количеством случаев заражения COVID-19 на двух текстильных фабриках Ванадзора.

Как передает Арменпресс, в ходе заседания правительства 20 августа Торосян сообщил, что на этих фабриках не соблюдаются противоэпидемические правила.

“Несколько дней назад мы говорили о том, что мы проводим проактивную покупку и тестирование. Получен нулевой положительный результат почти во всех заведениях Ванадзора, за исключением двух крупных текстильных фабрик. На одной из них 50 тестов из 200 были положительными. Это означает, что правила на этой фабрике вообще не соблюдаются”, - сказал Торосян.

Министр отметил, что эти положительные случаи после переходят в семьи и приводят к серьезным последствиям.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что инспекционные органы должны быть более последовательными в этом вопросе.

В Армении по состоянию на 20 августа всего подтверждено 42 319 случаев COVID-19, 35 476 из которых выздоровели, зарегистрировано 836 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 756 пациентов. В общем счете проведено 190 560 тестов.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Норайр Шогикян