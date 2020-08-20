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КРОУ инициировала мониторинг в компании “Веолия Джур”

КРОУ инициировала мониторинг в компании “Веолия Джур”

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении инициировала мониторинг фактических объемов розничного водоснабжения, зарегистрированного компанией “Веолия Джур” в период с 1 сентября по 1 ноября 2020 года. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе КРОУ.

В рамках рассмотрения заявки ЗАО “Веолия Джур” о пересмотре тарифов на предоставление услуг по снабжению питьевой водой и водоотводу (очистке сточных вод), представленной 7 августа 2020 года, Комиссия по регулированию общественных услуг Армении инициировала мониторинг фактических объемов розничного водоснабжения, зарегистрированного компанией, в период с 1 сентября по 1 ноября 2020 года.

Комиссия сообщает, что в случае владения информацией о незаконных подсоединениях или случаях незаконного водопользования в сфере питьевой воды граждане могут предоставить их комиссии, позвонив по горячей линии комиссии (010) 584 529. В то же время сообщается, что  желающие могут лично участвовать в вышеуказанном мониторинге.


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