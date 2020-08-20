СМИ: в Анталье убит главарь азербайджанской ОПГ

Неизвестный застрелил в Турции гражданина Азербайджана Надира Салифова, который являлся главарем одной из азербайджанских организованных преступных групп. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Anadolu.

По его данным, убийство произошло в ресторане одного из отелей в курортном городе Анталья на юге страны. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на трассе Анталья - Денизли.