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СМИ: в Анталье убит главарь азербайджанской ОПГ

СМИ: в Анталье убит главарь азербайджанской ОПГ

Неизвестный застрелил в Турции гражданина Азербайджана Надира Салифова, который являлся главарем одной из азербайджанских организованных преступных групп. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Anadolu.

По его данным, убийство произошло в ресторане одного из отелей в курортном городе Анталья на юге страны. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на трассе Анталья - Денизли.


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