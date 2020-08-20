Армения с высоты птичьего полета: новый импульс развитию малой авиации

На небольшом расстоянии от города Егвард построен малый аэродром, и в ближайшем будущем, туристы смогут увидеть Армению и с высоты птичьего полета и ознакомиться с живописными местностями с совершенно иного ракурса.

В беседе с Арменпресс президент Федерации парапланерного спорта Армении, основатель компании “SkyClub” Армен Саркисян рассказал, как возникла идея привезти самолет, что побудило развивать малую авиацию Армении и исполнить свою давнюю мечту.

От детских интересов до их реализации

“Авиация меня интересовала с раннего возраста, я сбегала с уроков в школе, ходил в библиотеки и читал книги об этой сфере. В 14 лет я попросил отца, чтобы он отвел меня в кружок, где смогу заняться авиамоделизмом. Именно тогда я начал конструировать маленькие самолеты, которые могли летать, но меня мучила мысль, что сам я не летаю. Однажды проводился конкурс авиамоделистов, в котором я участвовал, и увидел там людей, летающих на параплане, что меня очень заинтересовало, и это было именно то, что мне было нужно”, - сказал Армен.

Именно с этого дня он начал заниматься парапланеризмом, что доступно и является прекрасной возможностью летать и стать пилотом. Уже 21 год Армен летает на параплане.

Желание иметь свой самолет

Желание достичь большего в сфере авиации, Армена привело к мысли летать на самолете и иметь собственный самолет.

“Настал момент, когда параплана мне стало недостаточно, и я начал думать, как можно утолить этот “голод”. Решил выехать на учебу в США, но возникли проблемы с визой, мне отказали. В это время в Армению приехали мои друзья из Франции, которые и предложили мне учиться в городе Анси, так как это было моей мечтой, я, воодушевленный этой мыслью, согласился. Я выехал туда, жил в доме у одного из этих друзей, и 2 месяца участвовал в занятиях, поскольку из-за погодных условий занятия проводились мало. Через два месяца я решил вернуться в Армению, поскольку там все было довольно дорого, начиная с занятий и кончая обычным питанием”, - рассказал Армен.

В Армении он начал думать о приобретении самолета и продолжении обучения на родине. После многих исследований, Армен остановился на самолете “Сесна-172”. Перед тем, как купить “Сесну”, он побывал в нескольких странах и пробовал летать на различных самолетах.

“Окончательный выбор остановился именно на этом самолете, так как он был очень удобным, проблем не возникало и, что самое главное, на нем написано было “Detka”. Именно там я понял, что прежний владелец относился к ней очень бережно”, - пошутил основатель компании “SkyClub”.

В Армении можно развивать малую авиацию

В республике насчитывается более 15 аэродромов - в Сисиане, Капане, Джермуке, Степанаване, Арзни, Гюмри и в ряде других городов, большая часть которых не используется.

“Думаю, что иметь столько аэропортов и не использовать их - большая вина, однако у нас никто не прошел процесс обладания небольшим самолетом, и все вопросы с документами были очень сложными. В этих вопросах мне очень помог пилот-инструктор летной деятельности Анатолий Давтян, затем к нам присоединился начальник Управления летной деятельности Комитета гражданской авиации, летчик Арам Егоян”, - сказал Армен.

После всех этих процессов стало возможно иметь “летную программу подготовки частного пилота”, в реализации которой, как подчеркнул Армен, большую роль сыграла и председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян.

“Для достижения всего этого от нас потребовалось 1,5 года, однако сейчас все сделано, все уже ясно. Нам остается только продолжать это дело, привлечь больше людей, чтобы развивать малую авиацию в Армении, поскольку у нас есть все предпосылки для этого, наша страна предоставляет эти возможности”, - подчеркнул основатель “SkyClub”.

Полный текст интервью на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу

Фото: Татев Дурян

Подготовила Лилит Демурян

Фото Татев Дурян