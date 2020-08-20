Араз Озбилиз об открытии Футбольной академии в Армении

Был 2012 год, сборная Армении по футболу играла с Канадой. На последних минутах матча армянские футболисты выигрывали у соперника со счетом 1:2, и национальная команда получила право на пенальти … Футбольное счастье, везенье - назовите, как хотите, но в футболе мало игроков, которые в своем дебютном матче забивают гол. Такое счастье испытал Араз Озбилиз, который смог реализовать это пенальти, и реализовал его очень четко.

Араз Озбилиз состоялся на протяжении всех этих лет и остался в сборной Армении, среди тех игроков, которые безоговорочно верили в сборную, даже в те моменты, когда эта вера могла быть сломлена. В беседе с Арменпресс Озбилиз вспоминал пройденный путь и рассказал о будущем.

- Араз как или с каких пор Вы можете вспомнить себя с футбольным мячом?

- Я был очень маленьким, таким маленьким, что даже не помню. Мне было 3 или 4 года. Родители говорили, что с рождения со мной всегда был мяч. Есть фотография, сделанная в 1,5 года, на которой я стою с мячом. Отец любил футбол и много занимался со мной.

- Карьеру вы начали в одной из самых престижных европейских академий в “Аяксе”. Что дала Вам игра в “Аяксе”, пребывание в Академии “Аякс”?

- Прекрасно помню время, проведенное в “Аяксе”. Я оказался там, когда клуб организовал конкурс под названием “День таланта”, на котором происходит отбор из 1000 детей, все выбывают по очереди, и в конце остается только один состав. Я дошел до окончательного состава. Помню как сегодня, уже в последние дни мы получили письмо, в котором было написано, что я остаюсь, моя мама открыла его. Все, что я знаю о футболе, я научился всему этому в “Аяксе”. Я играл там 15 лет. Академия “Аякс” - одна из лучших в мире.

- Затем Вы выступали и в российском первенстве - “Кубань”, “Спартак”. Чем отличалась Премьер лига?

- Из “Аякса” я или просто должен был уйти, или выступать в другом клубе на правах аренды. Я решил играть в другом клубе и выбрал “Кубань”. В России все пошло очень хорошо. Мне удалось перейти в московский “Спартак”. Конечно, при переходе из “Аякса” в “Кубань”, разница была велика, поскольку “Аякс” - настоящий профессиональный клуб. В любом случае, мы играем в футбол на поле и те же 11 против 11.

-Что заставило Вас перейти в ереванский “Пюник”?

- У меня всегда было желание к концу карьеры выступать в Армении. Но я не ожидал, что так скоро приеду в Армению. После “Виллем-2” у меня были предложения от других европейских клубов, но после тройной травмы мне трудно было набрать форму. И сейчас у меня есть семья, растут дети, я не хочу находиться в чужих странах, уже трудно адаптироваться. Я не жалею, что пришел в эту команду. Физически я чувствую себя очень хорошо.

- Поговорим о сборной, мы попали в Лигу Наций, где наши соперники - Грузия, Эстония и Северная Македония. Что Вы скажете об этом?

- Сейчас футбол очень изменился, там нет основных фаворитов и других команд. Сейчас каждая игра имеет свою сложность, нет легких игр. Во всех странах изменился подход к футболу, стало больше профессионализма. Нам нелегко будет в этой группе. Но шансы всегда есть.

- В сборной Армении новый испанский тренер. Что может он дать сборной?

- Затрудняюсь ответить на это сейчас, все покажет время.

Полный текст интервью на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу

Интервью вела Варвара Айрапетян

Фото Айка Манукяна