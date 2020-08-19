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Президент Беларуси назначил премьер-министра и членов правительства

Президент Беларуси назначил премьер-министра и членов правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства страны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, президент Беларуси оставил Романа Головченко председателем правительства. При этом кандидатура должна быть еще согласована с нижней палатой парламента.

Кроме того, свои посты сохранили все члены предыдущего кабинета министров, которое сложило полномочия два дня назад.

Назначение состава нового правительства после президентских выборов предусмотрено Конституцией Беларуси.


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