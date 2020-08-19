В правительстве обсужден отчет о деятельности Комитета кадастра

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня в правительстве состоялось обсуждение деятельности Комитета кадастра за 2019 год и первые четыре месяца 2020 года.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, руководитель Комитета кадастра Сурен Товмасян представил выполненные в рамках Программы мероприятий деятельности правительства Республики Армения на 2019-2023 гг. работы.

В частности, в 2019 г. была разработана и представлена концепция интегрированного кадастра, создана межведомственная комиссия. Согласно измененному графику, в настоящее время дорабатывается стратегическая программа создания интегрированного кадастра. В 2020 году было осуществлено составление международного Руководства стандартов геопространственных данных, стандартизация соответствующих им картографических слоев и ввод в геопортал, при разработке и оценке потребностей которого планируется внедрение новых программных и серверных систем. В рамках внедрения онлайн, безбумажного кадастра недвижимости в определенной степени урегулировано законодательное поле, в связи с чем в сферах регистрации и архивирования пространственных данных будут проведены реформы в регистрации прав и предоставлении информации. Перезапуск платформы онлайн-платформы Комитета кадастра (e-cadastre.am) повысил качество предоставления услуг, постоянно упрощаются процедуры подачи онлайн-заявок. В настоящее время количество ежедневных онлайн-заявок достигает 300-400.

Правительство одобрило концепцию создания единого регистра адресов Республики Армения. Разрабатываются исходящие из логики концепции проекты законодательных изменений, на основе которых будет запущена онлайн-платформа единой системы адресов. В настоящее время проводятся работы по уточнению расположения и названий улиц, их оцифровке, созданию базы данных. Эти работы уже завершены в 8 областях. Проведены оценки земель Армении и их благоустройства, информация опубликована на сайте комитета.

В соответствии с измененным графиком осуществлены мероприятия, обусловленные установлением нового зонирования единой территориальной оценки Республики Армения и принятием закона “Об установлении порядка рыночной оценки с целью налогообложения недвижимого имущества”. Завершено создание картографической базы города Вагаршапат. Разработан и представлен на обсуждение законопроект “О внесении изменений в закон Республики Армения «Об оценке недвижимости»”. В настоящее время законопроект дорабатывается и в ближайшее время будет представлен на обсуждение заинтересованных сторон.

В рамках структурных реформ 2 из 5 территориальных подразделений Комитета кадастра объединены в 1, в настоящее время действует 4 территориальных подразделения.

Премьер-министр поинтересовался причинами изменения графика проведения ряда мероприятий за отчетный период. Руководитель Комитета кадастра дал разъяснения по этому поводу, отметив, что комитет в настоящее время работает над реализацией как текущих, так и запланированных в отчетный период программ. Премьер-министр поручил быть последовательными в этом вопросе и организовывать работу в соответствии с установленным графиком.