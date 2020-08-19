В рамках «Международных армейских игр-2020» в Армении пройдут соревнования «Воин мира»

В рамках мероприятий «Международных армейских игр-2020» с 23 августа по 2 сентября в Армении пройдут соревнования военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, для участия в международных соревнованиях в Республику Армения прибыли представители вооруженных сил России, Беларуси и Греции.