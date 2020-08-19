В Арцахе обсужден вопрос возобновления деятельности образовательных учреждений

Под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна 19 августа прошло очередное заседание комендатуры.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, ситуацию с новым коронавирусом в республике представил комендант Арцаха, министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян. Он отметил, что на днях в одном из объектов общественного питания столицы был обнаружен новый очаг заражения инфекцией, и сейчас осуществляются соответствующие шаги по уточнению круга возможных контактов зараженных.

Касаясь вопроса организации учебного процесса в образовательных учреждениях в новом учебном году, комендант отметил, что в случае управляемой ситуации с пандемией уроки в школах начнутся 14 сентября, а для студентов бакалавриата вузов - 1 сентября при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических канонов. Для обучающихся в магистратуре будет сохранен режим онлайн-обучения. По словам Ж.Мирзояна, проводятся работы по обеспечению образовательных учреждений необходимыми дезинфекционными средствами, термометрами.

Процесс выявления зараженных новым коронавирусом и состояние здоровья граждан, получающих лечение, представил министр здравоохранения Арарат Оганджанян. По словам министра, на данный момент лечение получают 11 граждан.

Согласно докладу министра обороны Джалала Арутюняна, эпидемиологическая ситуация в Армии обороны стабильна и управляема: нет военнослужащих, зараженных коронавирусом.

Президент Арутюнян поручил руководителям соответствующих органов усилить борьбу против пандемии и контроль над ситуацией, продолжить предпринимать меры по соблюдению санитарно-гигиенических мер.

Касаясь случаев нарушения эпидемиологических правил со стороны некоторых членов правительства, президент отметил, что в этой связи вчера объявил строгий выговор руководителям ряда ведомств. Он назвал непонятным и неприемлемым поведение тех политических деятелей, которые участвуют на заседаниях Национального собрания без масок, а в предвыборный период требовали отсрочить выборы в связи с рисками заражения или демонстративно раздавали гражданам маски.

Араик Арутюнян подчеркнул, что в деле предотвращения распространения нового коронавируса сложно будет достичь успеха, применяя взыскания только в отношении сотрудников государственной системы. «Для проведения эффективной борьбы с пандемией в условиях возобновления деятельности общеобразовательных школ и вузов необходимо совмещение усилий всех граждан. Риски, связанные с коронавирусом, не уменьшились и поэтому нужно продолжить строго следовать всем утвержденным правилам», - отметил глава государства.