Премьер-министр Армении и президент Азиатского банка развития обсудили повестку сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян в режиме видеоконференции провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поздравил Масацугу Асакаву с назначением на пост президента АБР и пригласил его посетить Армению после окончания эпидемии. Премьер-министр отметил, что АБР является одним из надежных партнеров Армении и реализуемые в нашей стране в сферах транспорта, энергетики, городского развития, здравоохранения, образования различные программы, а также оказываемая развитию частного сектора Армении поддержка свидетельствует об эффективности партнерства.

“Мы придаем важность сотрудничеству с АБР и его продолжительному развитию”, - отметил Никол Пашинян. Премьер-министр высоко оценил предоставление АБР финансовой и технической помощи Армении для преодоления экономических последствий коронавируса.

Масацугу Асакава тепло принял приглашение премьер-министра Пашиняна посетить Армению, подчеркнув, что АБР придает важность углублению взаимовыгодного партнерства с Арменией. Президент АБР приветствовал антикризисные программы правительства по нейтрализации последствий коронавируса и подтвердил готовность продолжать поддерживать Армению как в рамках программы партнерства, так и в преодолении вызванных эпидемией экономических трудностей.

Господин Асакава отметил, что между АБР и Арменией налажено эффективное партнерство, в рамках которого реализуются программы помощи МСП, развития сфер транспорта, энергетики, здравоохранения, финансов, городской инфраструктуры и другие программы.

Премьер-министр и президент АБР обсудили вопросы повестки сотрудничества между правительством Республики Армения и Азиатским банком развития. Собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации с коронавирусом в Армении, проводимой политике по преодолению экономических и социальных последствий эпидемии и перспективах сотрудничества в этом контексте.

Никол Пашинян поблагодарил президента АБР за готовность оказать поддержку, отметив, что правительство Армении разрабатывает пакет мероприятий по восстановлению экономики после эпидемии, в реализации которых очень важно сотрудничество с международными партнерами, в том числе с АБР.