Наша задача - сделать среду в сельских общинах более современной: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены перспективы покрытия щебнем улиц сельских общин.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, открывая обсуждение, премьер-министр отметил: “Уважаемые коллеги, мы собрались, чтобы обсудить наши действия по строительству межобщинных и общинных дорог. Речь, в частности, идет о формировании среды в сельских общинах, и мы знаем, что, к сожалению, в наших сельских общинах в основном нет дорог. Т.е. понятие дорога там очень условное, это просто тропы, которые несут с собой множество проблем, в том числе цивилизационные. Наша задача - сделать окружающую среду в сельских общинах более современной. И здесь вопрос в следующем: есть села, общины, где обычное асфальтирование является решением проблемы, и в последние дни мы увидели, что в довольно многих общинах ведутся такие масштабные работы.

Однако есть общины и есть случаи, когда из-за рельефа, климатических и других обстоятельств обычным асфальтированием в селах не удастся построить или отремонтировать дороги. Нам нужно обсудить, какие альтернативные варианты у нас есть, чтобы у нас были нормальные улицы в селах. Первый - это возможный вариант прокладки плиток, я поручил разобраться в этой теме, чтобы прийти к заключению. Как оказалось, сейчас в мире есть разные технологии - не асфальт, не камень, не плитки, есть и другие варианты”.

Никол Пашинян отметил, что поводом для обсуждения послужили наблюдения, сделанные во время недавних визитов в области, о необходимости разделения труда и уточнения механизмов по части этой программы.

Затем были обсуждены возможные модели ремонта дорог в сельских общинах. Среди представленных предложений премьер-министр Пашинян посчитал интересным разработку решений по эффективному использованию местного сырья, имеющихся каменных ресурсов в Армении.

Были обсуждены возможные варианты процесса строительства общинных и межобщинных дорог: от проектирования до реализации. Были затронуты вопросы, связанные с использованием технологий переработки сырья, приобретением соответствующего оборудования, оценкой стоимости и сроков проекта, формами и механизмами реализации, подготовкой стандартных руководств.

Была обсуждена возможность реализации пилотной программы в одном из сельских общин, богатых местным сырьем, что позволит оценить ее эффективность и целесообразность.

Премьер-министр поручил до конца следующей недели по результатам обсуждения представить проект разработанной на примере конкретной общины модели.