Я благодарен за то, что Вы с 1990 года были другом нашей страны: президент поздравил Иэна Гиллана

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю 75-летия направил поздравительное послание всемирно известному рок-музыканту, солисту группы “Deep Purple” Иэну Гиллану.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится: “Поздравляю Вас с 75-летием! Вы творите более 50 лет и являетесь одним из тех редких артистов, которым поклоняются уже несколько поколений. Знаю, что альбом “Deep Purple”, выпущенный в начале августа, занимает первое место в разных странах, что является очередным доказательством Вашего неиссякаемого таланта и энергии и таланта и энергии Ваших друзей.

Я благодарен Вам за дружбу с нашей страной с 1990 года. Вас очень любят в Армении, поэтому оставляю за собой право поздравить Вас и от имени граждан нашей страны.

С теплотой вспоминаю нашу встречу, состоявшуюся в июне 2019 года в Ереване, и буду рад снова видеть Вас в Армении”.