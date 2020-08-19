Иностранным студентам в России придется проходить карантин

Иностранным студентам разрешат прийти на учебу в российские вузы после 14-дневного карантина и сдачи тестов на новую коронавирусную инфекцию. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Минобрнауки. Ведомство назвало второе условие допуска иностранцев к учебе - граница их страны с Россией должна быть открыта.

Если международное сообщение с их государством будет по-прежнему ограничено, им придется учиться дистанционно до отмены этих ограничений. Вопросы въезда в Россию не входят в компетенцию министерства, напомнили в пресс-службе.

Учебный год в вузах начнется 1 сентября.

В 2019/20 учебном году в России учились 297 993 иностранных студента, сказали в министерстве. Среди них больше всего граждан Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Китая, Таджикистана, Украины, Индии, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.

МГУ объявил, что иностранные студенты начнут учиться 1 сентября дистанционно, а перейти на очное обучение они смогут после открытия границ. Первокурсникам-иностранцам университет пообещал провести онлайн-лекции о традициях и особенностях обучения в вузе, а также о культуре России и о достопримечательностях Москвы.