Серж Саркисян прокомментировал слухи об отказе от договоренностей Вены и Санкт- Петербурга

Третий президент Армении Серж Саркисян коснулся слухов об отказе от договоренностей, достигнутых между Арменией и Азербайджаном в Вене и Санкт-Петербурге. На вопрос Арменпресс, в чем причина того, что в 2017 г. Саркисян не сделал никаких ссылок на предыдущие два соглашения, было ли это отказом от них, или действительно были проблемы с их выполнением? На пресс-конференции 19 августа Саркисян сказал, что Азербайджан эти договоренности не может выполнить с удовольствием. “Ясно, что Азербайджан эти договоренности не мог выполнить с удовольствием, но, с другой стороны, очевидно, что после этих договоренностей сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с 25 заявлениями, в 15 из которых указывалось на эти договоренности. Последнее такое заявление было сделано сопредседателями в феврале 2018 года”, - сказал Саркисян.

Третий президент Армении отметил, что тема переговорного процесса очень важна, однако пресс-конференция посвящена Апрельской войне и он более подробно коснется этого вопроса по другому поводу.

В 2016 году на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге были достигнуты и подтверждены ряд договоренностей, в первую очередь, договоренность относительно урегулирования конфликта исключительно мирным путем, также соблюдения трехсторонних бессрочных соглашений о перемирии, создания механизма расследования инцидентов, а также расширения возможностей команды личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Норайр Шогикян