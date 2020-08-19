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Лидеры ЕС начали экстренный саммит по Белоруссии

Лидеры ЕС начали экстренный саммит по Белоруссии

Главы государств и правительств 27 стран ЕС начали экстренный саммит в формате видеоконференции по Белоруссии, созванный по инициативе Польши и Литвы. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил в среду представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

"Видеоконференция лидеров ЕС по Белоруссии началась", - написал он в Twitter. Переговоры проходят в закрытом режиме.

Глава Европейского совета заявил, что саммит ЕС призовет руководство Белоруссии выполнять волю народа.


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