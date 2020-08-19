В Израиле научились тестировать на коронавирус менее чем за минуту
Израильские ученые провели исследование нового теста на коронавирус, точность которого составляет более 96 процентов, что даже больше классического ПЦР, сообщает министерство туризма страны.
Анализ брали у 250 человек, стоимость самого теста составляет не более одного шекеля (22 рубля).
Для прохождения требуется образец слюны человека. После полоскания рта соляным раствором, она анализируется в пробирке с помощью прибора, излучающего свет, который выявит, заражен ли человек COVID-19. Данный прибор способен определять и другие вирусы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Кроме того, израильская медицина презентовала технологию выявления COVID-19 за 30-40 секунд. А также приложение, позволяющее получить ответ в течение 20 минут дома, не имея рядом специального оборудования.
"Министерство здравоохранения в ближайшие дни объявит тендер на оборудование аэропорта Бен-Гурион лабораториями по выявлению COVID-19, — говорит Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — И это значит, что новейшие разработки израильских ученых могут позволить вскоре вернуться к прежней жизни, снова путешествовать и не бояться за свою безопасность и здоровье".
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