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Серия землетрясений магнитудой до 4,7 произошла на Тайване

Серия землетрясений магнитудой до 4,7 произошла на Тайване

Серия из трех землетрясений магнитудой от 4,2 до 4,7 произошла в среду в юго-западной части Тайваня. Как передает Арменпресс, об этом сообщила сейсмологическая служба острова.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в одной точке - в 33 км северо-восточнее города Тайнань, а очаги залегали на глубине 10-11 км. Колебания почвы ощущались в городах Тайнань, Цзяи, Гаосюн, на территории уездов Юньлинь, Наньтоу и Чжанхуа.

Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

Остров Тайвань с населением 23 млн человек расположен в сейсмически активной зоне Восточной Азии.


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