Благодаря выявленным нарушениям в природоохранной сфере в госбюджет поступило 530 000 драмов

Инспекционный орган охраны природы и недр Республики Армения в ходе проверок, рейдов, рассмотрения дел административного производства, произведенных в период с 3 по 7 августа 2020 года, зафиксировал 11 случаев нанесения ущерба окружающей среде.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил Инспекционный орган охраны природы и недр Армении.

“По 10 случаям из 11 подсчитан ущерб, нанесенный окружающей среде в размере 3 млн 34 800 драмов, по одному случаю назначен административный штраф в размере 50 000 драмов. По ранее зарегистрированным 5 случаям окружающей среде был нанесен ущерб в размере 393.500 драмов и назначен административный штраф в размере 300 000 драмов. В сфере охраны растительного мира окружающей среде нанесен ущерб в размере 3 млн 34 800 драмов. Еще по 3 случаям, зафиксированным в прошлом, окружающей среде нанесен ущерб в размере 393 500 драмов и назначен административный штраф в размере 100 тыс. драмов”, - сообщили в инспекционном органе.

В сфере охраны атмосферного воздуха и воды, размещения отходов, использования и охраны земель назначен административный штраф в размере 200 000 драмов.

За непредставление единых ежеквартальных налоговых расчетов по экологическому налогу и платежам за природопользование в установленный срок назначен административный штраф в размере 50 000 драмов.

В Службу принудительного исполнения Министерства юстиции Армении направлено 1 дело и назначен административный штраф в размере 181 000 драмов.

Таким образом, в период с 3 по 7 августа текущего года в госбюджет поступило 530 000 драмов.