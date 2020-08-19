В Германии хотят выйти из кризиса с помощью четырехдневной рабочей недели

Глава министерства труда Германии Хубертус Хайль заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней может стать подходящей мерой, которая поможет преодолеть кризис, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung заявил, что четырехдневная рабочая неделя может стать "ответом на структурные изменения в таких секторах как автомобильная промышленность", и позволит сохранить рабочие места.

"Нужны хорошие и прагматичные идеи, чтобы вместе пройти через кризис", - сказал Хайль в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По его словам, сокращение рабочей недели при частичных компенсационных выплатах может стать подходящей мерой. Основным условием, добавил Хайль, является согласие социальных партнеров.