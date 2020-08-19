Началось строительство межобщинной дороги Севан-Гомадзор-Цамакаберд

В Севане началась одна из самых важных дорожно-строительных программ, которую жители ждали в течение десятилетий.

Как сообщили Арменпресс в управлении по градостроительству администрации Гегаркуника, программа включена в рамки кредитного соглашения “Второе дополнительное финансирование программы улучшения дорожной сети жизненного значения”, заключенного между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития.

В рамках программы, в числе 12 дорог республики, будет восстановлен также 5,3-километровый участок дороги М-4 Цамакаберд-Гомадзор. Строительные работы осуществляет ООО “Чанапар”. Планируется снос существующей дороги и строительство новой, укладка новой мозаичной основы, сглаживающего слоя, асфальтобетонного слоя и другие работы. Для обеспечения водоотвода предусмотрена установка новых труб, ремонт старых, а также ремонт опорных стен. Для обеспечения безопасности пешеходов будут заложены тротуары и искусственные барьеры. Будут установлены блокировки и проведены разметки.

Этот участок дороги имеет важнейшее значение, в течении десятилетий это было одним из приоритетов общины.

Договорная стоимость реализации программы составляет 801 млн драмов. Сейчас ведутся земляные работы. Строительные работы планируется завершить в течение восьми месяцев. Площадь асфальтируемого участка составит около 37 000 квадратных метров. Согласно информации, полученной из мэрии Севана, на днях участники общественных слушаний, созванных в квартале Гомадзор общины Севан - жители кварталов Гомадзор, Цамакаберд, представители муниципалитета Севана, Совета старейшин общины, заинтересованные лица, имели возможность ознакомиться с программными компонентами и поднять ряд волнующих их вопросов. Представители ГНКО “Дорожный департамент” представили программу строительства во всех подробностях.

Хосров Хлгатян