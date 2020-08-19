В Гегаркунике довольно низкий сбор меда

Сбор меда, начавшийся в первой декаде августа в Гегаркунике, протекает с довольно низкими результатами.

Как сообщила Арменпресс председатель ОО “Ассоциация пчеловодов Вардениса” Люба Манукян, из одного улья в этом году собирается в среднем 5 - 6 кг меда, что в 3 - 4 раза меньше ожидаемой урожайности. “Для пчеловодства и производства меда выдался очень неблагоприятный год. Весенние холода, затем, последовавшие за ними сухие дни помешали естественному росту трав и цветов. На тысячах гектарах полей почти нет растительности, очень мало кормов для скота, один тюк сена продается по неимоверно высокой цене. В таких условиях пчела не смогла обеспечить большей урожайности. Кроме того, в течение лета и ночная температура была недостаточной, пчела может производить нектар при 15 и более градусах. Сбор меда начался позже из-за тех же плохих погодных условий. Несколько лет назад он начинался с июля, и пчеловоды дважды успевали собрать мед, сейчас смогут собрать лишь один раз. Помешала и эпидемия, из-за которой весной многие хозяйства не смогли перевезти свои пчелиные улья в Арцах. Но наряду с этими неблагоприятными факторами есть и положительные развития. Во-первых, радует то, что очень много людей стали интересоваться пчеловодством, и, во-вторых, в основном - это молодежь, что внушает нам больше надежды”, - отметила Люба Манукян.

Хосров Хлгатян