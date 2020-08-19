В Арцахе подтверждено 6 новых случаев COVID-19

По состоянию на 19 августа в Арцахе всего подтвержден 261 случай COVID-19, выздоровели 248 заболевших.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В Арцахе зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19. Инфицированные из Степанакерта, контакты очага, подтвержденного накануне.

В целях тестирования было проведено 166 заборов проб. По нынешний день проведено 8 373 тестов. Есть 29 изолированных лиц. Фактическое лечение получает 11 пациентов.

Зафиксирован еще один случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Это был мужчина 81 года. Таких случаев уже 2.

Состояние 1 пациента врачи оценивают как тяжелое, 3 - средней тяжести.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Лилит Демурян