Ведется следствие по выяснению обстоятельств исчезновения 42-летнего жителя города Ноемберян

29 июля 2020 г. жительница города Ноемберян обратилась в Ноемберянское отделение Полиции Республики Армения и сообщила, что 15 июля в 08:00 ее сын (1978 г. р.) вышел из дома, чтобы пойти на работу и не вернулся.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ СК Республики Армения, в результате предпринятых мероприятий выяснилось, что 42-летний житель Ноемберяна на автомобиле марки “Газель” с целью доставки товаров отправился в сторону города Алаверди Лорийской области. На следующий день автомобиль был обнаружен на территории села Каракоп Лорийской области, а 42-летний мужчина до сих пор не обнаружен.

По данному случаю, 10 августа 2020 г. в Ноемберянском отделе Полиции Республики Армения было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 104 УК Республики Армения (убийство). Уголовное дело для проведения предварительного следствия 18 августа было направлено в Ноемберянский следственный отдел Тавушского областного следственного управления Следственного комитета Республики Армения и в тот же день было принято к производству.

Ведется следствие

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.