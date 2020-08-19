Американскую базу в Сирии обстреляли ракетами

Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сирийское агентство телерадиовещания.

"Поступили сообщения об атаке незаконной американской базы в районе месторождений газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор", — сообщает агентство.

По данным агентства, по территории базы было выпущено несколько ракет. Данных о повреждениях и пострадавших не сообщается.

Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.

Официальный Дамаск неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

В то же время нередко появляются сообщения о нападении на американских военных на севере Сирии групп вооруженных неизвестных отрядов.