Финляндия возвращает ограничения на границе для десяти стран

Правительство Финляндии приняло решение вернуть ограничения на границе для приезжающих в страну из десяти государств из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в них. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в среду на пресс-конференции глава финского МВД Мария Охисало.

"Правительство постановило, что ограничения для поездок и контроль на внутренних границах (внутри Шенгенской зоны) будут вновь введены для приезжающих из Норвегии, Дании, Исландии, Германии, Греции и Мальты, ограничения будут возвращены также для Ирландии, Сан-Марино, Японии и Кипра", - сказала она. Министр указала, что условия для въезда в Финляндию сейчас самые жесткие в Европе.

Принятое решение вступит в силу 24 августа. Кроме того, финское Агентство транспорта и коммуникаций в настоящее время готовит решение по возможной приостановке полетов между финским Турку и столицей Северной Македонии Скопье, откуда в Финляндию прибыло уже более 40 инфицированных коронавирусом.

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 24, достигнув во вторник 7 776. С начала пандемии в стране зафиксировано 334 летальных исхода. Согласно последним оценкам института, в республике наблюдается явный рост числа заражений в сутки по сравнению с низкими показателями начала июля.