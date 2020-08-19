Японские инфекционисты предупредили о третьей волне COVID-19

Научное общество инфекционистов Японии, чей съезд начался в среду в Токио, считают, что Япония сейчас переживает разгар второй волны эпидемии коронавируса, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас мы находимся в самой середине второй волны. Важно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. И страна, и Токио, похоже, проходят пик заражений, но необходимо следить за тем, не будет ли нового роста. Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса", - приводит слова председателя общества Кадзухиро Татэды телеканал NHK.

В настоящее время в Японии зафиксировано около 58,5 тысяч заражений новой коронавирусной инфекцией. Погибли 1148 человек, 16 из них – в вторник. Состояние 243 оценивается как тяжелое. Выздоровели почти 43 тысячи человек.