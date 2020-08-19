В Армении подтверждено 210 новых случаев COVID-19: выздоровели 244 человека, скончался 1

В Армении по состоянию на 19 августа всего подтверждено 42 057 случаев COVID-19, 35 226 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 748 пациентов. За последние сутки проведено 1 906 тестов, а в общем счете 188 567.

Таким образом, выявлено 210 новых случаев заражения, 244 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 833 летальных исхода (увеличились на 1).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончалась пациентка 70 лет, имевшая сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 249.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян