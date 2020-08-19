ПСЖ впервые за всю свою историю вышел в финал Лиги чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов встретились французский ПСЖ и немецкий “Лейпциг”.

Как передает Арменпресс, многократный чемпион Франции на 13-й минуте открыл счет матча. Отличился Сиприано Маркиньос. В концовке первого тайма Анхель Ди Мария забил второй гол ПСЖ, а на 56-й минуте Хуан Бернат Веласко забил третий гол своей команды. ПСЖ с этой победой вышел в финал Лиги чемпионов, причем впервые за всю свою историю.

В другом полуфинальном матче 20-го августа встретятся “Лион” и “Бавария”. Матч начнется в 23:00 по ереванскому времени.

Финал состоится 23 августа.

Подготовила Варвара Айрапетян