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Начальник управления общего образования мэрии Еревана представила заявления об отставке

Начальник управления общего образования мэрии Еревана представила заявления об отставке

Начальник управления общего образования мэрии Еревана Анна Степанян представила заявления об отставке.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления информации и по связям с общественностью мэрии Еревана Иосиф Кубатян.

Анна Степанян занимает эту должность с 7 июня 2017 года.


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