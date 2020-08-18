Начальник управления общего образования мэрии Еревана представила заявления об отставке

Начальник управления общего образования мэрии Еревана Анна Степанян представила заявления об отставке.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления информации и по связям с общественностью мэрии Еревана Иосиф Кубатян.

Анна Степанян занимает эту должность с 7 июня 2017 года.